Investors Real Estate Trust Registered Shs of Benef Interest Aktie
WKN DE: A2QLHY / ISIN: US15202L1070
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Investors Real Estate Trust Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Investors Real Estate Trust Registered gibt am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,130 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,870 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,30 Prozent auf 66,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Investors Real Estate Trust Registered noch 68,6 Millionen USD umgesetzt.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,015 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 262,6 Millionen USD, gegenüber 353,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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