Ausblick: Investors Real Estate Trust Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Investors Real Estate Trust Registered gibt am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,130 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,870 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,30 Prozent auf 66,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Investors Real Estate Trust Registered noch 68,6 Millionen USD umgesetzt.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,015 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 262,6 Millionen USD, gegenüber 353,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at