Ausblick: Investors Real Estate Trust Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Investors Real Estate Trust Registered lädt am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,147 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Investors Real Estate Trust Registered ein EPS von -0,400 USD je Aktie vermeldet.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,07 Prozent auf 69,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 65,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,237 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,270 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 273,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 260,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at