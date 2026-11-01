Investors Real Estate Trust Registered Shs of Benef Interest Aktie

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WKN DE: A2QLHY / ISIN: US15202L1070

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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Investors Real Estate Trust Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Investors Real Estate Trust Registered wird am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,152 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Investors Real Estate Trust Registered noch 3,19 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 62,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 58,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Investors Real Estate Trust Registered einen Umsatz von 150,9 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,379 USD im Vergleich zu 1,02 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 255,4 Millionen USD, gegenüber 353,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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