Ausblick: Invisio Communications AB legt Quartalsergebnis vor

Invisio Communications AB stellt am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,81 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,46 SEK je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 598,8 Millionen SEK – ein Plus von 0,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Invisio Communications AB 594,1 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,91 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 6,72 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,65 Milliarden SEK, gegenüber 1,81 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at