Invisio Communications AB Aktie

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WKN: A0B7BR / ISIN: SE0001200015

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Invisio Communications AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Invisio Communications AB lässt sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Invisio Communications AB die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,05 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 94,44 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,540 SEK je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 431,5 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 28,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Invisio Communications AB einen Umsatz von 334,8 Millionen SEK eingefahren.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,40 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,72 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,22 Milliarden SEK, gegenüber 1,74 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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