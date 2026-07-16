Ausblick: Invisio Communications AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Invisio Communications AB wird am 17.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,45 SEK gegenüber 0,680 SEK im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Invisio Communications AB in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,59 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 493,5 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 426,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,60 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,72 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,15 Milliarden SEK, gegenüber 1,74 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at