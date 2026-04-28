Ausblick: Invitation Homes öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Invitation Homes wird am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,178 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 685,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Invitation Homes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 689,6 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,718 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,960 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 2,75 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at