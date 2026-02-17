Ausblick: Invitation Homes stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Invitation Homes lädt am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,182 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,86 Prozent auf 685,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Invitation Homes noch 713,2 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,908 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,740 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,73 Milliarden USD, gegenüber 2,69 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at