Ausblick: Invivyd gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Invivyd wird am 05.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,083 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 44,67 Prozent erhöht. Damals waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 17,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 24,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Invivyd einen Umsatz von 13,8 Millionen USD eingefahren.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,391 USD je Aktie, gegenüber -1,430 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 51,7 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 25,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
