Ausblick: Invivyd gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Invivyd veröffentlicht am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,073 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 47,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,140 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Invivyd nach den Prognosen von 2 Analysten 18,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 59,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,350 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,300 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 84,8 Millionen USD, gegenüber 53,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at