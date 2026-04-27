Inwido AB Aktie

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WKN DE: A12CCH / ISIN: SE0006220018

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Inwido AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Inwido AB wird am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass Inwido AB für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,972 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,650 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,09 Milliarden SEK – ein Plus von 4,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Inwido AB 2,00 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,08 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,87 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 10,10 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 9,00 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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