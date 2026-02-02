Ausblick: Inwido AB legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Inwido AB lässt sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Inwido AB die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten schätzen, dass Inwido AB für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,08 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,17 SEK je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,33 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 3,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Inwido AB einen Umsatz von 2,42 Milliarden SEK eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,34 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 9,29 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 8,88 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,84 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at