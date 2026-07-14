Inwido AB Aktie
WKN DE: A12CCH / ISIN: SE0006220018
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14.07.2026 07:01:06
Ausblick: Inwido AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Inwido AB wird am 15.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,03 SEK. Im Vorjahresquartal waren 2,69 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,66 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 13,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,34 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,24 SEK, gegenüber 8,87 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 10,31 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 9,00 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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