IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|
18.03.2026 07:01:06
Ausblick: IONOS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
IONOS äußert sich am 19.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,339 EUR je Aktie gegenüber 0,340 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 19,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 418,7 Millionen EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 338,0 Millionen EUR aus.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,66 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 1,22 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,32 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,56 Milliarden EUR.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IONOS
|
07:01
|Ausblick: IONOS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
17.03.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
17.03.26
|Freundlicher Handel: TecDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
17.03.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
16.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
16.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
16.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
16.03.26
|XETRA-Handel: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
Analysen zu IONOS
|18.02.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|IONOS Buy
|UBS AG
|18.02.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|IONOS Buy
|UBS AG
|18.02.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|IONOS Buy
|UBS AG
|17.12.25
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|10.02.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|IONOS
|21,90
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: ATX startet stabil -- DAX eröffnet im Plus -- Asiens Börsen fester
Der heimische Leitindex startet wenig bewegt in den dritten Handelstag der Woche. Der deutsche Leitindex eröffnet die Sitzung mit Zuschlägen. An den Börsen in Asien geht es nach oben.