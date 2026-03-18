Ausblick: IONOS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

IONOS äußert sich am 19.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,339 EUR je Aktie gegenüber 0,340 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 19,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 418,7 Millionen EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 338,0 Millionen EUR aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,66 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 1,22 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,32 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,56 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at