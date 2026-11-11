Ausblick: IONOS stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

IONOS veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,504 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,440 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll IONOS in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 311,84 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 350,9 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 85,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,84 EUR, gegenüber 1,65 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 1,41 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,32 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net