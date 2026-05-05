IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: IonQ legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
IonQ öffnet am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,462 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 230,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,140 USD je Aktie erzielt worden waren.
Das vergangene Quartal soll IonQ im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 49,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 557,20 Prozent gesteigert.
6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,548 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,820 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 235,9 Millionen USD, gegenüber 130,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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