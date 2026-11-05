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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

IonQ lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird IonQ die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,349 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte IonQ noch -3,580 USD je Aktie verloren.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 141,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 254,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,295 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,820 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 456,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 130,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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