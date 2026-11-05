IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
|
05.11.2026 07:01:06
Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
IonQ lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird IonQ die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,349 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte IonQ noch -3,580 USD je Aktie verloren.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 141,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 254,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,295 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,820 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 456,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 130,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IonQ
|
05.11.26
|Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.26
|Ausverkauf bei Quanten-Aktien: Was hinter den Verlusten von IonQ, D-Wave und Rigetti steckt (finanzen.at)
|
23.09.26
|IonQ-Aktie im Aufwind: Fortschritt bei Quantenfehlerkorrektur begeistert Anleger (finanzen.at)
|
06.08.26
|IonQ-Aktie tiefer: Erneut rote Zahlen trotz Umsatzsprung (finanzen.at)
|
05.08.26
|Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.05.26
|Vervielfachungschance: Warum diese Quanten-Computing-Aktie deutlich steigen könnte (finanzen.at)
|
07.05.26
|IonQ wächst kräftig und schlägt Analystenschätzungen - Aktie fällt dennoch (finanzen.at)
Analysen zu IonQ
Aktien in diesem Artikel
|IonQ
|26,39
|10,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer -- Wall Street erholt -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgibt. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.