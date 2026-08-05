Iovance Biotherapeutics Aktie
WKN DE: A2DT49 / ISIN: US4622601007
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Iovance Biotherapeutics legt Quartalsergebnis vor
Iovance Biotherapeutics wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,133 USD. Dies würde einen Gewinn von 59,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Iovance Biotherapeutics -0,330 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 46,51 Prozent auf 87,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 60,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,568 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,090 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 362,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 263,5 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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