Ausblick: Iovance Biotherapeutics präsentiert Quartalsergebnisse
Iovance Biotherapeutics äußert sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,175 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,260 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 80,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 9,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Iovance Biotherapeutics einen Umsatz von 73,7 Millionen USD eingefahren.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,080 USD, gegenüber -1,280 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 257,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 164,1 Millionen USD generiert wurden.
