Ausblick: IPCA Laboratories gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

IPCA Laboratories präsentiert am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 11,66 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte IPCA Laboratories 9,78 INR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 24,90 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 10,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,45 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 46,94 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 29,08 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 98,10 Milliarden INR, gegenüber 88,49 Milliarden INR im Vorjahr.

