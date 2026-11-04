Ausblick: IPCA Laboratories stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

IPCA Laboratories wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 16,04 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1307,02 Prozent erhöht. Damals waren 1,14 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,57 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei IPCA Laboratories für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 28,63 Milliarden INR aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 60,01 INR aus. Im Vorjahr waren 44,98 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 110,13 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 95,61 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net