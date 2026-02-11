IPG Photonics CorpShs Aktie

IPG Photonics CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 602224 / ISIN: US44980X1090

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 07:01:06

Ausblick: IPG Photonics gewährt Anlegern Blick in die Bücher

IPG Photonics wird am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,189 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent auf 249,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 234,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,616 USD, gegenüber -4,090 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 979,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 977,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IPG Photonics CorpShs

mehr Nachrichten