IPG Photonics CorpShs Aktie
WKN: 602224 / ISIN: US44980X1090
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: IPG Photonics gewährt Anlegern Blick in die Bücher
IPG Photonics wird am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,189 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent auf 249,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 234,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,616 USD, gegenüber -4,090 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 979,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 977,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
