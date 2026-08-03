IPG Photonics CorpShs Aktie
WKN: 602224 / ISIN: US44980X1090
|
03.08.2026 07:01:06
Ausblick: IPG Photonics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
IPG Photonics gibt am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,365 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll IPG Photonics 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 280,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte IPG Photonics 250,7 Millionen USD umsetzen können.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,730 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,11 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,00 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IPG Photonics CorpShs
|
07:01
|Ausblick: IPG Photonics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.07.26
|S&P 500-Papier IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust hätte ein IPG Photonics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
20.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.07.26
|S&P 500-Papier IPG Photonics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IPG Photonics-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.07.26
|S&P 500-Papier IPG Photonics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IPG Photonics von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
Analysen zu IPG Photonics CorpShs
Aktien in diesem Artikel
|IPG Photonics CorpShs
|73,94
|0,05%