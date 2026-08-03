IPG Photonics CorpShs Aktie

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WKN: 602224 / ISIN: US44980X1090

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: IPG Photonics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

IPG Photonics gibt am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,365 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll IPG Photonics 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 280,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte IPG Photonics 250,7 Millionen USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,730 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,11 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,00 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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