Ausblick: IPG Photonics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

IPG Photonics präsentiert in der am 02.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 1,15 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,64 Prozent auf 365,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 379,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,73 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,16 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,49 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,46 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at