IPG Photonics CorpShs Aktie

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WKN: 602224 / ISIN: US44980X1090

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: IPG Photonics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

IPG Photonics lädt am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten schätzen, dass IPG Photonics für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,461 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,97 Prozent auf 283,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte IPG Photonics noch 250,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD, gegenüber 0,730 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,00 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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