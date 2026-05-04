Ausblick: IPG Photonics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

IPG Photonics wird sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,271 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 201,11 Prozent erhöht. Damals waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 257,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 12,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 227,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD, gegenüber 0,730 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,00 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at