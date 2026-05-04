IPG Photonics CorpShs Aktie
WKN: 602224 / ISIN: US44980X1090
|
04.05.2026 07:01:06
Ausblick: IPG Photonics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
IPG Photonics wird sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,271 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 201,11 Prozent erhöht. Damals waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 257,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 12,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 227,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD, gegenüber 0,730 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,00 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IPG Photonics CorpShs
|
07:01
|Ausblick: IPG Photonics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Börse New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
27.04.26
|Gewinne in New York: Anleger lassen S&P 500 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
27.04.26
|Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
27.04.26
|S&P 500-Wert IPG Photonics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IPG Photonics von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
27.04.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20.04.26
|S&P 500-Papier IPG Photonics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IPG Photonics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.04.26
|S&P 500-Titel IPG Photonics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IPG Photonics von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu IPG Photonics CorpShs
Aktien in diesem Artikel
|IPG Photonics CorpShs
|104,45
|2,81%