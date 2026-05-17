Ausblick: iQiyi gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

iQiyi wird am 18.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,221 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 13 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 6,23 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 987,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,222 CNY im Vergleich zu -0,030 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 26,53 Milliarden CNY, gegenüber 3,80 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at