Ausblick: iQiyi legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

iQiyi stellt am 26.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,038 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte iQiyi noch -0,030 USD je Aktie verloren.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 6,77 Milliarden CNY für iQiyi, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 919,9 Millionen USD erzielt wurde.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,223 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,110 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 20 Analysten von durchschnittlich 27,27 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 4,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

