Ausblick: iQiyi präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

iQiyi öffnet am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,125 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 6,34 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 916,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,094 CNY im Vergleich zu -0,030 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 25,97 Milliarden CNY, gegenüber 3,80 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at