Ausblick: iQSTEL öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

iQSTEL präsentiert am 07.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,230 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,570 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 104,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 5,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -2,120 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -3,150 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 337,2 Millionen USD, gegenüber 283,2 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at