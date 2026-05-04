Ausblick: IQVIA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

IQVIA präsentiert am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,82 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll IQVIA 18 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,10 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte IQVIA 3,83 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,71 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,84 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 17,24 Milliarden USD, gegenüber 16,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at