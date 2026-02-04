Ausblick: IQVIA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

IQVIA präsentiert in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,40 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte IQVIA ein EPS von 2,42 USD je Aktie vermeldet.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,96 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei IQVIA für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,24 Milliarden USD aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,89 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 7,49 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 16,18 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 15,41 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at