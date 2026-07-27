Ausblick: IQVIA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

IQVIA wird am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,03 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll IQVIA in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,15 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 4,30 Milliarden USD im Vergleich zu 4,02 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 22 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 12,81 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,84 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,29 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 16,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at