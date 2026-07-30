iRadimed Aktie
WKN DE: A118V4 / ISIN: US46266A1097
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30.07.2026 07:01:06
Ausblick: iRadimed gewährt Anlegern Blick in die Bücher
iRadimed wird am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,440 USD. Das entspräche einer Verringerung von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,450 USD erwirtschaftet wurden.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei iRadimed für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 20,4 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD im Vergleich zu 1,75 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 91,2 Millionen USD, gegenüber 83,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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