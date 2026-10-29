iRadimed Aktie
WKN DE: A118V4 / ISIN: US46266A1097
|
29.10.2026 07:01:06
Ausblick: iRadimed gewährt Anlegern Blick in die Bücher
iRadimed wird am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,550 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,430 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 23,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 10,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,11 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,75 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 92,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 83,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu iRadimed Corp
|
29.10.26
|Ausblick: iRadimed gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.07.26
|Ausblick: iRadimed gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.04.26
|Ausblick: iRadimed präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu iRadimed Corp
Aktien in diesem Artikel
|iRadimed Corp
|76,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.