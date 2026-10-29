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WKN DE: A118V4 / ISIN: US46266A1097

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: iRadimed gewährt Anlegern Blick in die Bücher

iRadimed wird am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,550 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,430 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 23,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 10,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,11 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,75 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 92,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 83,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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