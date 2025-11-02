Ausblick: iRadimed öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

iRadimed lädt am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

2 Analysten schätzen, dass iRadimed für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,455 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 18,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 20,5 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,50 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 81,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 73,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at