iRadimed Aktie
WKN DE: A118V4 / ISIN: US46266A1097
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30.04.2026 07:01:06
Ausblick: iRadimed präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
iRadimed wird am 01.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,445 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,28 Prozent auf 21,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,02 USD, gegenüber 1,75 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 92,3 Millionen USD im Vergleich zu 83,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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