Ausblick: iRadimed stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

iRadimed gibt am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,480 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei iRadimed noch ein Gewinn pro Aktie von 0,400 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,40 Prozent auf 21,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,87 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,50 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 82,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 73,2 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at