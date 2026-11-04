Ausblick: IREN präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

IREN öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass IREN für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,724 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Minus von 5,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 228,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 240,3 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,942 USD aus. Im Vorjahr waren -2,220 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 2,68 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 691,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net