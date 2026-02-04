Ausblick: IREN vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

IREN wird am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass IREN im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,099 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,090 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 95,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 227,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 116,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD, gegenüber 0,410 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 1,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 495,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at