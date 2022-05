Ausblick: iRhythm Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

iRhythm Technologies lässt sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird iRhythm Technologies die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -1,098 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 15,58 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,950 USD je Aktie erzielt worden waren.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 86,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 16,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 74,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -3,455 USD je Aktie, gegenüber -3,460 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 407,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 322,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at