IRIDEX CorporationShs Aktie
WKN: 912341 / ISIN: US4626841013
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25.03.2026 07:01:06
Ausblick: IRIDEX gewährt Anlegern Blick in die Bücher
IRIDEX wird am 26.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,020 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 16,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 14,7 Millionen USD gegenüber 12,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,270 USD, gegenüber -0,540 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 52,7 Millionen USD im Vergleich zu 48,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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