IRIDEX CorporationShs Aktie

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WKN: 912341 / ISIN: US4626841013

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16.11.2026 07:01:06

Ausblick: IRIDEX stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

IRIDEX präsentiert am 17.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,040 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte IRIDEX noch -0,090 USD je Aktie verloren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 1,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,5 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei IRIDEX für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 12,7 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,120 USD, gegenüber -0,260 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 52,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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