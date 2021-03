Ausblick: IRIDEX verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

IRIDEX präsentiert in der am 22.03.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2020 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,105 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,55 Prozent erhöht. Damals waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 4,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 12,3 Millionen USD gegenüber 11,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,550 USD je Aktie, gegenüber -0,640 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 36,3 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 43,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at