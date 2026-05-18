IRIDEX CorporationShs Aktie
WKN: 912341 / ISIN: US4626841013
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18.05.2026 07:01:06
Ausblick: IRIDEX zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
IRIDEX gibt am 19.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,070 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 30,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,100 USD je Aktie erzielt worden waren.
Das vergangene Quartal soll IRIDEX mit einem Umsatz von insgesamt 11,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,08 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,120 USD, gegenüber -0,260 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 53,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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