Ausblick: IRIDEX zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

IRIDEX gibt am 19.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,070 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 30,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,100 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll IRIDEX mit einem Umsatz von insgesamt 11,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,08 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,120 USD, gegenüber -0,260 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 53,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at