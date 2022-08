Ausblick: IRIDEX zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

IRIDEX präsentiert in der am 15.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass IRIDEX im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,155 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,090 USD je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 13,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 3,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,510 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,340 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 58,2 Millionen USD, gegenüber 53,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at