Ausblick: Iridium Communications gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Iridium Communications wird am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,243 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Iridium Communications 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Iridium Communications in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,38 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 218,1 Millionen USD im Vergleich zu 213,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie, gegenüber 0,950 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 877,1 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 830,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

