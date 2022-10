Ausblick: Iridium Communications verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Iridium Communications präsentiert in der am 20.10.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,017 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 162,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 180,9 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,080 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,070 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 698,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 614,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at