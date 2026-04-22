Iridium Communications Aktie

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WKN DE: A0YB48 / ISIN: US46269C1027

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Iridium Communications veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Iridium Communications lädt am 23.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,328 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,48 Prozent erhöht. Damals waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Iridium Communications nach den Prognosen von 8 Analysten 218,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 214,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,34 USD je Aktie, gegenüber 1,06 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 881,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 871,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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