Iriso Electronics Aktie

Iriso Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 898748 / ISIN: JP3149800009

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Iriso Electronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Iriso Electronics äußert sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 40,76 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 49,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 80,54 JPY erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 0,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 15,08 Milliarden JPY gegenüber 15,01 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 200,52 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 118,25 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 58,79 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 56,33 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Iriso Electronics Co Ltd 3 330,00 0,60% Iriso Electronics Co Ltd

